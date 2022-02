riapertura discoteche

Covid-19, da oggi riaprono le discoteche

Dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia riaprono le discoteche.

Dopo quasi due anni di stop imposto dalla pandemia, interrotto solo per pochi mesi nell'estate del 2020 e nell'autunno 2021, infatti, riaprono le discoteche. Ma l'umore dei gestori non è alle stelle. "È una riapertura faticosa - ha spiegato Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe, organizzazione che raggruppa molti operatori - in molti non ci riusciranno e lo farà solo chi è sopravvissuto. Siamo stati trattati come figli di un dio minore fino a oggi e venerdì torniamo a riappropriarci del nostro diritto al lavoro, ma non so in che modo. Molti non ce l'hanno fatta, hanno svenduto le aziende per pochi soldi".

Le regole

Silb-Fipe ha diffuso sui social un video tutorial in cui vengono chiarite le norme da rispettare: la capienza sarà ridotta al 75% per i locali all'aperto, al 50% per quelli al chiuso. E ci sarà l'obbligo di esibire il Super Green pass e di indossare le mascherine, anche se non in pista, e di mantenere la distanza interpersonale di due metri.

Quasi nessuno tra i gestori, comunque, ha deciso di festeggiare allo scoccare della mezzanotte. Tutti o quasi hanno programmato eventi a partire dal prossimo weekend, qualcuno ha rimandato ancora, temendo un dietrofront dell'ultimo secondo. Le ragioni sono principalmente organizzative, in quanto l'allestimento dei locali richiede tempo e cura. Ma anche legate al periodo.

I dati

Dai dati dell'associazione Silb-Fipe risulta che sono 3.459 le discoteche in Italia, per un fatturato annuo di 2 miliardi. "L'ammontare dei ristori è stato di appena 80 milioni di euro", spiega Pasca. Il tema quindi resta un tasto dolente per i gestori e per le associazioni di categoria che sono d'accordo nel rilevare che il blocco imposto è stato troppo lungo, in assenza di ristori adeguati alle perdite.

