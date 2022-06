Coronavirus

Covid-19, Ema: ''Nuove varianti in Europa, ma situazione sotto controllo''

''Queste varianti potrebbero diventare dominanti nell'Ue, ma dai dati finora disponibili non sono associate con forme di malattia più gravi'', ha detto Marco Cavaleri, responsabile Ema.

03/06/2022

"La situazione epidemiologica del Covid in Europa, in generale, è sotto controllo, il numero di nuove infezioni e di quelle mortali è in calo, ma c'è un incremento dei casi in alcuni Paesi, molto probabilmente legati al diffondersi delle varianti Omicron BA.4 e BA.5, individuate per la prima volta in Sudafrica". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccini dell'Agenzia europea per i medicinali.

Queste varianti, ha aggiunto, "potrebbero diventare dominanti nell'Ue, ma dai dati finora disponibili non sono associate con forme di malattia più gravi".

