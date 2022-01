Coronavirus

Covid-19, Fondazione Gimbe: ''In Sicilia diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana scorsa''

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (36,4%) e in terapia intensiva (20,2%) occupati da pazienti Covid-19.

In Sicilia nella settimana dal 12 al 18 gennaio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (3.777) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-16%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (36,4%) e in terapia intensiva (20,2%) occupati da pazienti Covid-19. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'analisi dell'andamento dell'epidemia.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è il 73,8% (media Italia 79,6%) a cui aggiungere un ulteriore 5,3% (4,1%) solo con prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 63,5% (70,8%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è il 2,5% (5,2%) a cui aggiungere un ulteriore 18,2% (19,9%) soltanto con prima dose.

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Siracusa 1.822, Caltanissetta 1.765, Ragusa 1.624, Catania 1.594, Palermo 1.307, Agrigento 1.266, Trapani 873, Messina 793 ed Enna 721. (ANSA).



Fonte: Ansa

