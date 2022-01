Coronavirus

Covid-19, il bollettino: 101.762 nuovi casi e 227 decessi

In Italia ci sono 101.762 nuovi casi di coronavirus a fronte di 612.821 tamponi effettuati.

Pubblicata il: 10/01/2022 - 17:30:37

In Italia ci sono 101.762 nuovi casi di coronavirus a fronte di 612.821 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 155.659 con 993.201 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 227 decessi (contro i 157 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 139.265. In terapia intensiva sono ricoverati 1.606 pazienti mentre i guariti sono 56.560. Tasso di positività al 16,6%.

Per la prima volta in Italia è stata superata quota 2 milioni di attualmente positivi: in totale sono 2.004.597, 60.618 in più nelle ultime 24 ore. Sono 1.606 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 114. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.340, cioè 693 in più di ieri.

Fonte: TGCOM24

