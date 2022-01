Coronavirus

Covid-19, il bollettino di oggi: 184.615 nuovi casi su 1.181.179 tamponi e 316 decessi

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 13 gennaio 2022.

Sono 184.615 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 1.181.179 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 15,6%, in calo rispetto al 16,5% di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 316. In terapia intensiva c'è un paziente in meno di ieri (1.668), mentre crescono di 339 unità i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 82.803.

