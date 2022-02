Coronavirus

Covid-19, il bollettino di oggi: 28.630 nuovi casi su 283.891 tamponi e altri 281 decessi

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 14 febbraio 2022.

Sono 28.630 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 281 morti che porta a 151.296 il numero delle vittime da inizio pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 283.691 tamponi con un tasso di positività al 10,1%. I ricoverati con sintomi sono 16.050, 10 in meno da ieri. Sono 1.173 i ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno da ieri.

