Coronavirus

Covid-19, in estate a mare? Si lavora per soluzione

''Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così'', ha detto il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/04/2020 - 08:50:27 Letto 538 volte

"Andremo al mare questa estate. Stiamo lavoriamo per far sì che possa essere così". Lo ha detto il sottosegretario del Mibact, Lorenza Bonaccorsi, a Rainews. "Ci stiamo lavorando - ha spiegato - dal punto di vista degli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento".

Intanto nel paese ci si divide fra tutela della salute dei cittadini e timori per la tenuta economica del paese in questa difficile contingenza. Da un lato c'è Franco Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità) che ipotizza scuole aperte solo dall'inizio del prossimo anno scolastico, a settembre. Dall'altro il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha deciso la riapertura di alcuni cantieri in Liguria quello del Veneto che avvia il "lockdown soft". È un'Italia ancora divisa tra tutela della salute e tenuta economica quella che ha registrato nella giornata di Pasqua il numero più basso di vittime dal 19 marzo. A Roma clinicamente guarito il poliziotto che fu uno dei primi casi del Lazio.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!