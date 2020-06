Coronavirus

Covid-19 in Sicilia, anche oggi nessun nuovo contagio

Nessun nuovo contagio da Coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri.

Ancora uno zero. Nessun nuovo contagio da Coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con dieci guariti in più rispetto a ieri. E' questa la situazione aggiornata alla protezione civile dalla Regione.

Dunque, in Sicilia sono stati segnalati, in tutto, 3070 casi. Nell'Isola i ricoverati sono sempre 26 (di cui 5 in terapia intensiva), 114 in isolamento domiciliare, per un totale di 140 attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280. I guariti salgono a 2650, i tamponi a 189.938, poco più di 2 mila rispetto a ieri.

Stabile intanto la curva epidemica in Italia: oggi si registrano 262 nuovi casi contro i 251 di ieri (165 solo in Lombardia), per un totale di 238.275 persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Rimangono sotto quota 50 i decessi, 49 oggi contro i 47 di ieri, per un totale di 34.610. Netto calo dei guariti invece, 546 oggi contro i 1.363 di ieri: in tutto sono 182.453. Per effetto di questi dati, diminuisce meno del solito il numero degli attualmente positivi, 331 in meno oggi contro i 1.558 di ieri, per un totale di 21.212. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

