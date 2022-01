Coronavirus

Covid-19, in Sicilia nuovi positivi ridotti di un terzo rispetto alla settimana precedente

Sono sensibilmente diminuiti i nuovi ingressi in terapia intensiva, è però drammaticamente aumentato il numero dei decessi segnalati.

Pubblicata il: 24/01/2022

L'ufficio Statistica del Comune rende noti i dati relativi all'andamento della pandemia da Covid 19 in Sicilia e diffusi ieri, domenica 23 gennaio 2022, dal Dipartimento della Protezione Civile.

"Nella settimana appena conclusa - si legge nella nota a cura di Girolamo D'Anneo, responsabile dell'ufficio statistica - il numero dei nuovi positivi si è ridotto di un terzo rispetto alla settimana precedente, e sono sensibilmente diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. E' però drammaticamente aumentato il numero dei decessi segnalati."

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.984, il 33% in meno rispetto alla settimana precedente. Sono diminuiti anche i tamponi eseguiti (-21,1%). Il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati è comunque diminuito, passando dal 20,4% al 17,3%.

Il numero degli attuali positivi è aumentato del 22,2%, passando da 173.689 a 212.178, 38.489 in più rispetto alla settimana precedente.

Le persone in isolamento domiciliare sono 210.588, 38.415 in più rispetto alla settimana precedente.

I ricoverati sono 1590, di cui 164 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 74 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 88 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 26,7% in meno rispetto ai 120 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (351.356) è cresciuto di 10.338 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 61,5% (65,3% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 266 (33 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 8181, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,4% (1,5% la settimana scorsa).

I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%).

Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 9.023 a 48.984 (+442,9%), i ricoverati da 1658 a 1590 (-4,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 227 a 164 (-27,8%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 121 a 88 (-27,3%), i decessi da 237 a 266 (+12,2%).

