Covid-19 in Sicilia, un solo nuovo contagio. Non conteggiati i 28 migranti positivi

Un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore in Sicilia.

Pubblicata il: 24/06/2020

Un nuovo contagiato nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Allo stato attuale, dunque, la Regione pare non aver conteggiato i 28 casi di migranti che sono emersi a Porto Empedocle nella nave quarantena.

Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 132, per un totale di 3073 e rimangono ricoverate 22 persone di cui 5 in terapia intensiva mentre sono 11 le persone in isolamento. Sono 2344 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 197 mila.

