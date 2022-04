Covid-19, isolata la variante Omicron 4 a Monza

variante Omicron 4

Isolata in Italia la variante 'Omicron 4'. La nuova sottovariante BA.4 di Sars-Cov-2, al vaglio dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è stata isolata e genotipizzata presso il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale San Gerardo di Monza la variante. La nuova variante è stata identificata poche ore fa e fino ad oggi non era ancora stata sequenziata in Italia. Lo riferisce lo stesso ospedale, sottolineando che il laboratorio, diretto da Annalisa Cavallero, che porta quotidianamente avanti il lavoro di genotipizzazione del virus, è inserito nella rete lombarda e italiana dei laboratori che si occupano di identificazione e isolamento delle varianti.

