Covid-19, Iss: ''Per no vax rischio di morte 16 volte più alto''

Il rischio di decesso per chi non è vaccinato contro il Covid è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose.

Secondo un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, il rischio di decesso per chi non è vaccinato contro il Covid è 16,6 volte superiore rispetto a chi ha avuto la terza dose. Sempre nei non vaccinati, il rischio di decesso è di 11,1 volte superiore rispetto ai vaccinati con due dosi entro cinque mesi e di 6,9 volte maggiore rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi.

Fonte: TGCOM24

