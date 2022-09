Coronavirus

Covid-19, Iss: sale l'indice Rt a 0,92 e scende incidenza dei casi a 197

Prosegue il calo dell'incidenza settimanale di Covid-19 in Italia, mentre l'Rt č ancora in aumento. E' quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero Salute-Istituto superiore di sanitā.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2022 - 10:44:50 Letto 678 volte

Cala l'incidenza settimanale Covid a livello nazionale: 197 ogni 100.000 abitanti rispetto a 243 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 17-30 agosto, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 in aumento rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,81. E' quanto indica l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo all'1,9% contro il 2,1% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 6,5% contro il 7,7% precedente.

Tre Regioni sono classificate a rischio moderato, le restanti 18 Regioni/province autonome sono classificate a rischio basso. Cinque Regioni/province autonome riportano almeno un'allerta di resilienza. Una Regione riporta molteplici allerte di resilienza.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!