Covid-19 Italia, il bollettino del 31 gennaio: 57.715 nuovi positivi su 478.314 tamponi e 349 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 31 gennaio 2022.

Sono 57.715 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 349 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 478.314 tamponi con un tasso di positività al 12%. I ricoverati sono 19.913 ricoverati, 296 da ieri, 1.584 in terapia intensiva, 9 in meno, con 112 ingressi in 24 ore.

Sono 3.328 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 gennaio in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 29 morti. Sono 1.054 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola, in tutto, sono 244.960 i positivi, 2.516 in più rispetto a ieri, e di questi 1.496 sono ricoverati in regime ordinario, 141 in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi, e 243.323 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Catania (806), seguita da Messina (791) e Palermo (712).

