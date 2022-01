Coronavirus

Covid-19 Italia, il bollettino di oggi: 143.898 nuovi casi con 1.051.288 tamponi e 378 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 28 gennaio 2022.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2022 - 17:26:36 Letto 335 volte

In Italia nelle ultime24 ore si sono registrati 143.898 nuovi casi di Covid a fronte di 1.051.288 tamponi effettuati (giovedì i contagi erano stati 155.697 con 1.039.756 test). Il tasso di positività è al 13,7%, in calo rispetto al 15% del giorno precedente. I morti sono stati 378 in calo rispetto ai 389 di ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 145.537. Guarite 181.594 persone.

