Covid-19, L'allarme dell'Oms: ''Tsunami di contagi, Governi non aspettate ad agire''

''Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine'', ha detto la responsabile tecnica dell'Oms, Maria van Kerkhove.

Pubblicata il: 14/12/2021

"Il mondo è di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per la variante Delta sia per quella Omicron". Lo ha detto la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Oms, Maria van Kerkhove.

"Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire", ha sottolineato. "Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, incentivate il telelavoro, limitate i contatti con altre persone e preparate i vostri ospedali".

