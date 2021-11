Indice Rt Italia

Covid-19, l'indice Rt sale a 1.15: tutte le Regioni a rischio moderato

Crescono ricoveri e occupazione terapie intensive. Tutte le Regioni a rischio moderato.

Rt in salita così come l'incidenza dei casi Covid secondo il report settimanale dell'Iss. L'incidenza settimanale a livello nazionale è in risalita raggiungendo il valore di 53 casi per 100mila abitanti (29/10-04/11) contro 46 per 100.000 abitanti della scorsa settimana (22/10-28/10), dati flusso Ministero Salute.

Nel periodo 13 ottobre - 26 ottobre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 (range 0,93 - 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era stato di 0,96 e al di sopra della soglia epidemica. Questi i dati del monitoraggio della Cabina di regia comunicati dall'Iss.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 4 novembre) rispetto al 3,7% della settimana precedente (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 28/10). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 5,3% contro il 4,5% al 28/10. Il tasso di occupazione resta comunque sotto la soglia di allerta che è fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti di area medica. Questi i dati del monitoraggio della Cabina di regia comunicati dall'Iss.

Tutte le Regioni/Province autonome risultano classificate a rischio moderato. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della cabina di regia, ministero della Salute e Istituto superiore di sanità ( Iss). 15 Regioni/Province autonome riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

