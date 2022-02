Coronavirus

Covid-19, Locatelli: 'Fase nuova, ora pianificare riaperture''

''Tutti gli indicatori mostrano che stiamo uscendo dalla fase più critica della pandemia'', ha detto il coordinatore del Cts Locatelli.

"Si sta aprendo una fase nuova, tutti gli indicatori mostrano che stiamo uscendo dalla fase più critica della pandemia". Così il coordinatore del Cts Locatelli, al Corriere della Sera.

"Il risultato si deve allo straordinario successo della campagna vaccinale e alla gradualità nell'allentamento delle restrizioni. Ora va gestita tutta la fase di riapertura, sempre con progressività e pianificazione. Accorciare quarantena per asintomatici? Non confondiamo l'assenza di sintomi con la non contagiosità", sottolinea.

