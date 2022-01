Coronavirus

Covid-19, Locatelli: ''Situazione delicata ma la curva dell'epidemia rallenta''

''La crescita percentuale dell'ultima settimana è stata inferiore alla precedente, vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica'', ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts.

16/01/2022

Franco Locatelli, coordinatore del Cts, ricorda che siamo sempre "in una situazione delicata e con numeri ancora crescenti per quel che riguarda l'incidenza d'infezioni" per il coronavirus. Tuttavia, avverte l'esperto, "la crescita percentuale dell'ultima settimana è stata inferiore alla precedente e, negli ultimi giorni, vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica in linea con quanto osservato in altri Paesi".

Fonte: TGCOM24

