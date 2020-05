Coronavirus

Covid19, l'ospedale di Partinico collabora per la sperimentazione del plasma iperimmune

L'ospedale di Partinico potrebbe diventare protagonista dell'avvio delle sperimentazioni del plasma iperimmune.

L’ospedale di Partinico potrebbe diventare protagonista dell’avvio delle sperimentazioni del plasma iperimmune, un siero ricco di anticorpi che potrebbe essere in grado di sconfiggere il coronavirus.

Il comitato etico ha già dato il suo benestare e il nosocomio partinicese potrebbe quindi avviare la sua attività come partner del Policlinico di Palermo. Questo siero verrebbe prodotto da chi è stato infettato e guarito dal virus. Sarà chiesta su base volontaria a tutti coloro che sono riusciti a guarire di farsi fare un prelievo ed il plasma verrebbe poi lavorato in laboratorio per la creazione del siero.

I risultati che si stanno ottenendo con questa strategia a Pavia, Mantova, Bolzano e Padova sarebbero incoraggianti ma non ci sono ancora evidenze scientifiche sull’affidabilità della terapia.

