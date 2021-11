Coronavirus

Covid-19, monitoraggio Iss: crescono ricoveri e terapie intensive

Con la crescita dei contagi e indice Rt cresce anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

Con la crescita dei contagi e indice Rt cresce anche il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte dei pazienti affetti da coronavirus, che a livello nazionale si attesta al 4,0%, secondo la rilevazione giornaliera ministero della Salute aggiornata al 4 novembre, rispetto al 3,7% del 28 ottobre scorso. In rialzo anche l'occupazione dei posti letto in aree mediche che sale al 5,3% rispetto al 4,5% del 28 ottobre. E' quanto risulta dai dati del monitoraggio sull'andamento epidemiologico Covid-19 della Cabina di regia, comunicati dall'Istituto superiore di Sanità (Iss).

Dati in crescita che, però, si mantengono ben al di sotto dei nuovi parametri ritenuti valore di soglia critica dal ministero della Salute, fissati al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari di area medica.

