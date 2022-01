Coronavirus

Covid-19, nuova ordinanza di Speranza: sospese le misure restrittive speciali per il Sudafrica

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica e i Paesi limitrofi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2022 - 12:01:17 Letto 474 volte

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica e i Paesi limitrofi.

L'ordinanza del 26 novembre vietava l'ingresso in Italia a chi, negli ultimi 14 giorni, era stato, oltre che in Sudafrica, anche in Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. Il provvedimento era legato alla diffusione della variante Omicron del coronavirus.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!