Covid-19, Pfizer: ''Lavoriamo a un vaccino che duri un anno''

''Secondo noi un vaccino che dura un anno sarebbe la soluzione ottimale. Ci stiamo lavorando'', afferma il presidente di Pfizer, Albert Bourla.

Pubblicata il: 14/04/2022

"Tutti lavoriamo per migliori il vaccini anti-Covid. Secondo noi un vaccino che dura un anno sarebbe la soluzione ottimale. Ci stiamo lavorando, è molto difficile con questo virus, ma ci stiamo lavorando". Lo ha detto il presidente di Pfizer, Albert Bourla, precisando che lo scenario più probabile è che il Covid "starà con noi a lungo perché chi si ammala può riammalarsi, ma non significa che non possiamo fare qualcosa".

Fonte: TGCOM24

