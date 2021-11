Coronavirus

Covid-19, Pregliasco: ''In molti non sono ancora immuni. Temo un incremento dei contagi''

''Spero non sia pesante e non ci debba portare a lockdown o restrizioni'', dice il virologo Fabrizio Pregliasco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2021 - 10:09:20 Letto 494 volte

"Temo un incremento dei contagi. Spero non sia pesante e non ci debba portare a situazioni di lockdown o di altre restrizioni". Sono le parole del professor Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, a Agorà. "Sarà una responsabilità di tutti noi. Non si tratta di rovesciare sui cittadini le difficoltà dell'approccio complessivo, davvero fa la differenza l'attenzione a quel nuovo galateo che dobbiamo continuare ad utilizzare. Il vaccino evita le complicanze ma abbiamo visto che limita ma non del tutto la possibilità di contagio e di diffusione della malattia. Moltissime persone non sono ancora immuni e questo facilita la catena dei contagi", dice il virologo.

L'eventuale proroga dello stato d'emergenza fino a marzo 2022 "sarebbe utile per rendere flessibile l'operatività. Credo sia necessario mantenere un po' a lungo il green pass per superare la nottata, che è l'inverno. La vaccinazione è l'elemento più semplice da adottare".

