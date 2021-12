tracciamento dei contagi

Covid-19, Regioni: tracciamento saltato, azzerare quarantena per chi ha la terza dose

Le Regioni sono pronte a inviare al Comitato tecnico-scientifico un documento in cui si denuncia come in molti territori sia saltato il sistema di tracciamento dei contagi.

28/12/2021

Le Regioni sono pronte a inviare al Comitato tecnico-scientifico un documento in cui si denuncia come in molti territori sia saltato il sistema di tracciamento dei contagi da coronavirus. Per questo, sostengono, è necessario l'azzeramento della quarantena per le persone che hanno fatto le tre dosi di vaccino.

Il documento preparato dalle Regioni, dunque, contiene una serie di richieste sulla gestione dell'autoisolamento: in particolare la richiesta è di evitare la quarantena a chi ha completato il ciclo vaccinale. Le modifiche auspicate - a quanto si apprende da fonti che hanno stilato il documento - sono necessarie alla luce di uno stravolgimento del sistema di contact tracing, definito "saltato".

La conferenza delle Regioni che deve discutere il documento è prevista alle 9.30 di mercoledì mattina mentre alle 11 è attesa la riunione del Cts.

Fonte: TGCOM24

