Covid-19, report Iss: indice Rt in aumento a 1,10. In lieve diminuzione l'incidenza a 35 casi

Rt in aumento a 1,10 e lieve diminuzione dell'incidenza a 35 casi ogni 100mila abitanti.

05/05/2023

Rt in aumento a 1,10 e lieve diminuzione dell'incidenza a 35 casi ogni 100mila abitanti. Lo evidenzia il report con il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute. "Nel periodo 12-25 aprile - si legge - l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,10 (intervallo 0,91-1,31), in aumento rispetto al periodo precedente e al di sopra della soglia epidemica. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è invece in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,91 (0,85-0,96) al 18 aprile contro Rt=0,96 (0,91-1,02) al 18 aprile", riporta il documento.

"In lieve diminuzione l'incidenza settimanale a livello nazionale: 35 ogni 100.000 abitanti (28 aprile - 4 maggio) contro 39 ogni 100.000 abitanti (21-27 aprile)". Lo evidenzia il report con il monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute.

Continua ad essere tranquilla la situazione nei reparti Covid. "Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all’1,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 4 maggio) contro l’1% (rilevazione al 27 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende leggermente al 4,4% (rilevazione al 4 maggio) contro il 4,7% (rilevazione al 27 aprile)".

"Una regione risulta non valutabile dovuto a mancanza di trasmissione di dati ed è equiparata a rischio alto. Una regione è a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Otto sono a rischio moderato e undici sono classificate a rischio basso". "Quindici regioni e province autonome riportano almeno una allerta di resilienza. Sei Regioni riportano molteplici allerte di resilienza", conclude il report.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

