Coronavirus

Covid-19, Report Iss: scende ancora l'incidenza a 261, l'indice Rt cala a 0.86

Calano anche ricoveri e terapie intensive.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2022 - 09:45:41 Letto 737 volte

Scende l'incidenza settimanale dei casi Covid a livello nazionale: 261 ogni 100mila abitanti rispetto ai 375 della settimana precedente. Nel periodo 4-17 maggio, inoltre, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,86, in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,89. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19.

I dati evidenziano anche il calo del tasso di occupazione in terapia intensiva, che scende al 2,6% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 26 maggio) dal il 3,1% del 19 maggio. Diminuisce inoltre il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale: al 9% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al 26 maggio) dal il 10,9% del 19 maggio.

Cinque Regioni questa settimana si collocano ancora sopra la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti da parte dei malati Covid, nonostante il netto calo generale dei ricoveri. Si tratta di: Abruzzo al 17,1%, Calabria al 16,8%, Sicilia al 15,3%, Umbria al 19,6% e Valle d'Aosta al 17,6%. Nessuna Regione risulta invece sopra la soglia di allerta del 10% per l'occupazione delle terapie intensive, per le quali il valore più alto si rileva in Molise (7,7%).

La percentuale dei casi rilevati tramite l'attività di tracciamento dei contatti è sostanzialmente stabile (13% contro 12% la scorsa settimana). Rimane stabile anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (44% contro 45%), come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (44% contro 43%).

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!