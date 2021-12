ricoveri bimbi

Covid-19, ricoveri bambini crescono del 96%

La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia e sale del 96%.

Pubblicata il: 22/12/2021

La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid raddoppia e sale del 96%. I bambini colpiti sono tutti non vaccinati e la metà di loro ha anche i genitori senza vaccino. Emerge dal report degli ospedali sentinella di Fiaso. Nei reparti ordinari i pazienti Covid non vaccinati sono il 53%, con +16,7% in una settimana, a fronte del -2% tra i vaccinati. Età media dei vaccinati,73 anni,10 in più dei non vaccinati. Altre patologie per 73% dei vaccinati, mentre il 50% dei non vaccinati è in ospedale senza altre patologie oltre al Covid.

