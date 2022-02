Coronavirus

Covid-19, Scardino: ''Sicilia tra le regioni d'Italia con un'alta percentuale di vaccinati''

''La Sicilia ha dimostrato , ha detto grande capacità organizzativa e operativa'', ha detto il Generale Scardino.

"La Sicilia ha dimostrato grande capacità organizzativa e operativa. I dati lo testimoniano: siamo tra le regioni d’Italia con un’alta percentuale di vaccinati e il merito di tutto ciò va a quanti hanno lavorato, e continuano a farlo, senza risparmiarsi, per superare l’emergenza". Così il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia, che ha il ruolo di delegato del generale Francesco Figliuolo della struttura commissariale in Sicilia, in Visita istituzionale questo pomeriggio all’ufficio emergenza Covid di Catania .

Fonte: Adnkronos

