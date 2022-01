Coronavirus

Covid-19, Sicilia da oggi in zona gialla: cosa cambia

Persiste l'obbligo della mascherina all'aperto, non ci saranno nuove restrizioni per negozi, ristoranti o spostamenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2022 - 10:09:48 Letto 405 volte

Sicilia in zona gialla da oggi lunedì 3 gennaio. Persiste l'obbligo della mascherina all'aperto, non ci saranno nuove restrizioni per negozi, ristoranti o spostamenti.

Spostamenti

A chi si trova in zona gialla sono consentiti i seguenti spostamenti: - senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona gialla; - senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

Ristorazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Certificazione verde COVID 19 - Green Pass Base - Green Pass Rafforzato

Il Green Pass base indica che la Certificazione verde Covid-19 è stata fatta per avvenuta vaccinazione, guarigione dall’infezione o effettuazione di un test antigienico rapido o molecolare.

Il Green Pass rafforzato (o Super Green Pass) prevede, invece, la Certificazione verde Covid-19 per chi si è vaccinato o è guarito dall’infezione.

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!