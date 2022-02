Coronavirus

Covid-19, Sileri: ''Dalla pandemia ne stiamo uscendo, inizieremo fase normalità''

''Passiamo dalla pandemia all'endemia'', ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

01/02/2022

"Dalla pandemia di covid ne stiamo uscendo, inizieremo una fase di normalità con convivenza con il virus. Passiamo dalla pandemia all'endemia". Lo ha rimarcato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a margine della presentazione a Roma del tram 'Uniamo', promosso dalla Federazione italiana malattie rare, dedicato alle patologie orfane. "Fin dall’inizio del mio incarico - ha poi spiegato - ho detto che sarei rimasto in politica solo per 5 anni. Non ho cambiato idea e tornerò a fare il chirurgo".

"Le malattie rare, come altre patologie - ha continuato Sileri -, sono rimaste indietro. Oggi dobbiamo parlare, visto che il Covid sta facendo marcia indietro, delle altre malattie e di recuperare le liste d'attesa. Dobbiamo stare vicino ai cittadini e trovare i fondi. Nel 2021 abbiamo trovato 500 milioni per le liste d'attesa, e anche per il 2022 dobbiamo recuperare risorse".

Per quanto riguarda le malattie rare, "abbiamo centrato l'obiettivo del Testo unico - ha ricordato Sileri - Ora dobbiamo fare i decreti attuativi e completare l'opera e lasciare il lavoro a chi verrà dopo. Manteniamo un binario dal quale non si può uscire, con delle fermate che sono gli obiettivi e le esigenze di tutti coloro coinvolti nella cura e nella diagnosi della malattie rare. Lo Stato deve monitorare i risultati e correggere - ha sottolineato il sottosegretario - Cercando però di dare delle risposte chiare".

Fonte: Adnkronos

