Covid-19, Sileri: ''Grazie all'alto tasso di vaccinazione sarà un Natale libero''

Covid-19, Sileri: ''Grazie all'alto tasso di vaccinazione sarÓ un Natale libero''

''I numeri continueranno a salire, ma sono bassi i numeri di chi va in ospedale e dei decessi. Essere positivi non significa essere malati'', dice il sottosegretario alla Salute Sileri.

"Che Natale sarà? Sarà un Natale libero", dice il sottosegretario alla Salute Sileri a Domenica in, sottolineando che è stata "quasi raggiunta una protezione di comunità" grazie all'alto tasso di vaccinazione. Quanto alla terza dose, "è probabile" in futuro anche per gli under 40. "Stiamo vivendo la quarta ondata che sta investendo l'Italia in forma meno grave rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo una percentuale di vaccinati molto più alta rispetto ad altre nazioni e abbiamo la diagnostica, il green pass si ottiene con la vaccinazione o con il test rapido che consente di scovare contagi sommersi. I numeri continueranno a salire, ma sono bassi i numeri di chi va in ospedale e dei decessi. Essere positivi non significa essere malati", dice Sileri.

"Da dicembre la terza dose sarà disponibile per gli over 40, ma il consiglio è farla tutti. E' probabile che nel tempo anche gli under 40 dovranno fare la terza dose. Quando farla? C'è l'opzione dopo 6 mesi, non significa che si debba correre dopo 6 mesi ed un giorno. Se si è più giovani, si può anche aspettare un po' ma va fatta", aggiunge. Che Natale ci aspetta? "Un Natale libero".

Fonte: Adnkronos

