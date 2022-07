Coronavirus

Covid-19, Sileri preoccupato: ''Chi ha sintomi non fa il tampone. In arrivo una variante indiana''

''Allo stato attuale mi preoccupa chi ha sintomi e non si fa il tampone per paura di dover stare in isolamento'', afferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/07/2022 - 11:25:20 Letto 944 volte

"Allo stato attuale mi preoccupa chi ha sintomi e non si fa il tampone per paura di dover stare in isolamento. Il governo ha preso delle decisioni di rallentamento delle misure dopo gli altri Paesi e contemporaneamente è arrivata una sotto-variante molto infettante. E un'altra arriverà dall'India". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

"Siamo in ritardo con la quarta dose perché è passato il messaggio che arriverà il vaccino nuovo e molti aspettano di farsela - ha poi aggiunto Sileri - ad oggi si può richiedere se si rientra nell'età per farla, ossia da 80 anni in poi. Ricordo che la quarta dose riduce di oltre il 99% la mortalità. Inoltre la mascherina laddove c'è affollamento è necessaria per proteggere le persone fragili".

Fonte: Rai News

