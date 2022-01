vaccino anti-covid

Covid-19, somministrate oltre 120 milioni di dosi di vaccino in Italia

Quasi 27 milioni di dosi booster.

Pubblicata il: 17/01/2022

Secondo il report del governo, aggiornato a oggi, il totale delle somministrazioni di vaccino anti Covid in Italia è di 120.279.992.

In particolare, sono 48.583.035 le persone vaccinate con almeno una dose (l’89,95% della popolazione over 12); 46.886.600 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (l’86,81% della popolazione over 12); 26.973.957 le persone che hanno fatto la dose addizionale/richiamo-booster (il 69,22% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi).

Sono 545.574 i guariti da al massimo 6 mesi (l’1,01% della popolazione over 12); il totale delle persone con almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi è di 49.128.609 (il 90,96% della popolazione over 12).

Circa le somministrazioni alla platea 5-11 anni, le persone con almeno una somministrazione sono 874.071 (il 23,91% della popolazione 5-11), le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 147.834 (4,04%), i guariti da al massimo 6 mesi sono 194.805 (il 5,33% della popolazione 5-11).

