Covid-19, Speranza: ''Quadro pandemico discreto, anche se non ottimale''

''La situazione del quadro pandemico italiano è discreta, anche se non ottimale'', ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"La situazione del quadro pandemico italiano è discreta, anche se non ottimale". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, al Corriere della Sera.

"L'aumento dei casi ci sarà. Ma non tale da mettere sotto scacco gli ospedali. Non credo che torneremo agli stessi livelli di emergenza", ha detto. "Un numero rilevante di non vaccinati tiene alta la circolazione del virus, e i no vax non hanno capito quanto rischiano. Oltre alla terza dose bisogna vaccinarsi contro l'influenza, che quest'anno si annuncia più aggressiva".

Fonte: Corriere della Sera

