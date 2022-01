Coronavirus

Covid-19, Zona gialla o arancione: Sicilia a rischio

Anche la Sicilia sotto i riflettori, le indicazioni possono arrivare dagli ultimi dati Agenas.

14/01/2022

La mappa delle regioni, nell'Italia del covid, oggi tra zona gialla e zona arancione può cambiare. Il monitoraggio dell'Iss e la cabina di regia con i nuovi dati definiranno il colore, le regole e le misure per contrastare l'aumento dei contagi, trainati dalla variante Omicron. La zona gialla comprende gran parte del paese. L'elenco giallo è lunghissimo: Lombardia, Lazio, Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta. Emilia Romagna, Piemonte. Sicilia, Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano.

Indicazioni possono arrivare dagli ultimi dati Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che fotografano la situazione negli ospedali. I ricoveri in area non critica arrivano nel complesso al 27%. La soglia regionale per il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione è al 30% di occupazione. Le terapie intensive sono occupate al 18%. A livello regionale, si diventa arancioni quando le rianimazioni arrivano al 20%. Il quadro è completato da un'incidenza che non dovrebbe superare i 150 casi per 100.000 abitanti: il limite, con Omicron, viene ampiamente superato.

In bilico la Sicilia, il cui destino potrebbe decidersi al fotofinish.

DATI AGENAS: Sicilia: 34% (area non critica), 20% (terapie intensive);

Fonte: Adnkronos

