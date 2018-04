ast

Crisi all'Ast: mancano i controllori, sono tutti in pensione

All'Ast mancano i controllori e quei pochi rimasti stanno andando in pensione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2018 - 17:25:00 Letto 319 volte

All’Ast mancano i controllori e quei pochi rimasti stanno andando in pensione. Ciò significa che nessuno verifica chi acquista effettivamente i biglietti per viaggiare. Ma c’è un altro paradosso: non è prevista la multa per chi viene scoperto senza biglietto. È quanto emerso durante le audizioni condotte nei giorni scorsi dalla commissione Bilancio.

"In un paio di anni - ha detto il direttore generale Ugo Fiduccia - tutti i controllori sono andati in pensione. Non c'è più nessuno che fa le verifiche a bordo. E siamo al corrente del fatto che gli incassi, soprattutto su alcune tratte, sono diminuiti. Dunque c'è evidentemente chi non paga il biglietto o chi lo paga per una tratta minore e poi fa invece un tragitto più lungo e più costoso". Fiduccia ha chiesto "nuove assunzioni o progressioni di carriera, visto che la figura del controllore è superiore a quella degli autisti nella scala organizzativa interna".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!