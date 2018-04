Aziende Municipalizzate

Crisi Amat, Ferrandelli: ''Dobbiamo rivedere il Patto per Palermo''. E propone 200 bus ecologici

Il leader dell’opposizione accusa l'amministrazione Orlando di portare le municipalizzate al fallimento

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 14:00:57 Letto 364 volte

“Anche l’Amat è a rischio fallimento. Per questo chiedo che vengano bloccate tutte le procedure per la realizzazione delle nuove linee di tram e si opti per l’acquisto di nuovi autobus ecologici per collegare le periferie”. Questo è il messaggio che lancia Fabrizio Ferrandelli, capo dell’opposizione al Comune di Palermo, riferendosi alle condizioni tutt’altro che floride dell’azienda municipalizzata dei trasporti.

Secondo Ferrandelli, Amat è in caduta libera e non potrà fronteggiare la crisi poiché non dispone dei mezzi adeguati, economici e di trasporto. “Come possiamo anche solo pensare di realizzare le nuove linee di tram se Amat certifica una perdita strutturale di 10 milioni di euro annui, dopo l’entrata in esercizio delle linee attuali?” chiede Ferrandelli al sindaco di Palermo Leoluca Orlando in una nota ufficiale. Il consigliere sostiene che data la perdita strutturale a cui l’azienda andrà incontro, e dati i precedenti debiti con Regione e Comune che questi non hanno intenzione di stralciare, il fallimento altro non è che una tragedia annunciata.

Poi la proposta indirizzata ai cittadini, reali destinatari delle operazioni di riprogettazione delle linee di trasporto pubblico: “Per collegare innanzitutto le periferie, a cui sono state tagliate troppe linee – spiega Ferrandelli – la mia proposta è quella di acquistare 200 autobus ecologici, da immettere subito su strada, con la stessa cadenza del 101 in centro”.

Ferrandelli non esclude la possibilità che anche Reset, dopo Rap e Amat, possa essere tirata in ballo nel circolo di fallimenti e crisi insormontabili. Motivo per cui il leader dell’opposizione sottolinea la necessità di rivedere il Patto per Palermo e rimodulare gli investimenti per renderli più aderenti alle reali necessità dei palermitani e alle attuali disponibilità economiche di comune e controllate.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!