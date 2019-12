Regione Sicilia

Crisi della Regione, l'ammonizione del ministro Provenzano

''Io non chiedo le dimissioni di Musumeci. Chiedo soltanto che questa Regione faccia i conti con se stessa'', lo ha detto a Palermo il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano.

15/12/2019

"Io non chiedo le dimissioni di Musumeci. Chiedo soltanto che questa Regione faccia i conti con se stessa, e sia in grado di prospettare un progetto serio di riforme e di sostenibilità del bilancio. Perchè accanto alle eredità del passato, ci sono gli ultimi due anni di disavanzo. Credo che noi abbiamo bisogno di fare grande chiarezza sui conti e di migliorare alcune cose che gridano anche un pò di vendetta". Lo ha detto a Palermo il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, rispondendo ai giornalisti in merito al buco da 1,1 miliardo nei conti della Regione siciliana accertato dalla Corte dei Conti.

A stretto giro di posta arriva la replica di Ruggero Razza, assessore regionale alla Sanità e fedelissimo del presidente della Regione Nello Musumeci: "Senza alcun rispetto di quella lealtà collaborativa tra istituzioni, che è un precetto costituzionale cui più volte si è richiamato il presidente Conte, il ministro Provenzano straparla di un governo eletto dal popolo. Qualcuno gli ricordi che il governo Musumeci ha trovato una programmazione europea, frammentata e a tratti inutilizzabile, con soli 7 milioni di euro di spesa certificata e anche quest'anno, se tutto andrà come deve, sarà superato il target previsto, cioè quasi 1,2 miliardi di euro. Forse è poco. Ma noi partiamo da quello che ha lasciato il partito di Provenzano dopo cinque anni".

