Governo

Crisi di Governo, al via le consultazioni dopo le dimissioni di Conte

Iniziano oggi le consultazioni al Quirinale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2021 - 18:08:15 Letto 417 volte

La crisi di governo entra nel vivo. Dopo la salita al Colle per le dimissioni del premier Giuseppe Conte, iniziano oggi le consultazioni al Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la presidente del Senato Elisabetta Casellati e, alle 18, incontrerà il presidente della Camera Roberto Fico. Il Capo dello Stato sentirà quindi telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano. Prima dell'avvio delle consultazioni, Mattarella ha rivolto un breve saluto ai giornalisti passando per il Salone delle Feste dove si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni, per rispettare le norme richieste dall'emergenza epidemiologica. "Ne approfitto per augurarvi buon lavoro - ha affermato il Capo dello Stato -, è una situazione particolare, ma siamo nel salone delle Feste".

Il calendario delle consultazioni

Giovedì 28, invece, al Colle alle 10 è atteso Gruppo Parlamentare 'Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)' del Senato, mentre alle 10.30-12.30 e 16.00-16.45 è fissato l'incontro con i rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il neonato Gruppo Europeisti-Maie-Cd, costituitosi al Senato, verrà ricevuto alle 11.50 dal Presidente della Repubblica. Nel pomeriggio, alle 16.45, sarà la volta del Gruppo Parlamentare 'Liberi e Uguali' della Camera dei deputati. Alle ore 17.30, quindi, i Gruppi Parlamentari Italia Viva – PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati. Alle ore 18.30 i Gruppi Parlamentari 'Partito Democratico' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 29 gennaio le consultazioni inizieranno nel pomeriggio, alle 16, con la delegazione del centrodestra (Gruppi Parlamentari 'Fratelli d'Italia' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari 'Forza Italia – Berlusconi Presidente - UDC' del Senato della Repubblica e 'Forza Italia Berlusconi Presidente' della Camera dei deputati Gruppi Parlamentari 'Lega – Salvini Premier' del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Rappresentanti delle componenti 'Idea e Cambiamo' del Gruppo Misto del Senato della Repubblica e 'Noi con l’Italia – USEI – e Cambiamo' del Gruppo Misto della Camera dei deputati). Ultimo appuntamento quindi alle ore 17 con i Gruppi Parlamentari 'Movimento 5 Stelle' del Senato e della Camera.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!