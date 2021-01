Crisi di Governo

Crisi di Governo, Conte cerca il voto di fiducia: lunedì alla Camera e martedì al Senato

Il presidente del Consiglio in Parlamento per la fiducia.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà lunedì alla Camera per le comunicazioni sulla situazione politica. L'ordine dei lavori prevede l'intervento di Conte, il dibattito e la replica del premier. A seguire il voto sulla fiducia al governo posta su una delle risoluzioni presentate. Il giorno successivo, martedì alle 9.30, Conte sarà in Senato per le comunicazioni, su cui verrà posta la questione di fiducia.

Ieri il premier è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aggiornarlo sulla situazione politica, dopo il passo indietro della delegazione di Italia Viva, non per dimettersi.

