Crisi di Governo, Conte: ''Decisione non spetta a noi, la scelta è di Draghi''

''Draghi deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso. La nostra linea è molto chiara e coerente'', ha detto Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2022 - 09:33:53 Letto 769 volte

"Per quanto riguarda la crisi di governo, adesso la decisione non spetta a noi ma al premier Draghi. Proseguire a tutti i costi nella responsabilità di governo senza chiarire l'agenda sociale all'interno del governo, sarebbe questo sì un atteggiamento irresponsabile", ha detto Giuseppe Conte chiudendo ieri sera l'assemblea dei gruppi parlamentari.

"Il paese è in una condizione davvero drammatica. Di fronte a questo, l'atteggiamento di responsabilità ci impone di chiedere al Presidente Draghi che le priorità da noi indicate vengano poste nell'agenda di governo", ha detto. "Draghi deve valutare le condizioni e decidere il perimetro di questo percorso. La nostra linea è molto chiara e coerente" aggiunge.

SCINTILLE IN ASSEMBLEA M5S

Ieri durante la Capigruppo, M5S e Pd - trovando la contrarietà del centrodestra - hanno chiesto che Draghi si recasse in primo luogo a Montecitorio, dove si sarebbero manifestati i primi segnali di crisi per la decisione del Movimento 5 stelle di non partecipare alla votazione finale sul Dl Aiuti. La richiesta ha acceso il dibattito e i toni. I parlamentari grillini hanno criticato e chiesto spiegazioni al capogruppo di Montecitorio Davide Crippa sul motivo per cui è stato richiesto, insieme al Pd, di invertire l'ordine tradizionale. "Il primo 'non voto' M5S sul dl Aiuti si è verificato alla Camera, per questo motivo sembrava più logico e corretto chiedere con il Pd le comunicazioni di Draghi prima alla Camera e poi al Senato", la spiegazione di Crippa. Mentre Giuseppe Conte ammette di non essere stato informato.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Instagram Giuseppe Conte

