Crisi di Governo, Gelmini: ''Niente condizioni dalla maggioranza e il centrodestra a Draghi''

''II centrodestra non ponga condizioni, nella maggioranza nessuno ponga condizioni a Draghi'', dice Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali.

"II centrodestra non ponga condizioni, nella maggioranza nessuno ponga condizioni a Draghi". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali.

"I partiti che hanno avuto il senso di responsabilità di far nascere questo governo - afferma - non dovrebbero porre condizioni, ma assicurare un sostegno leale fini in fondo".

La Gelmini ricorda poi che "è a rischio l'attuazione del Pnrr, riforme come la concorrenza e la giustizia. L'Italia non ha bisogno di una campagna elettorale fra gli ombrelloni né di un governo balneare".

