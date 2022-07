Governo

Crisi di Governo, l'ultimatum di Conte: ''Risposte chiare o M5S fuori''

''Il M5S c'è se otterrà risposte alle sue richieste'', il messaggio di Giuseppe Conte a Mario Draghi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2022 - 10:20:44 Letto 753 volte

"Il M5S c'è se otterrà risposte alle sue richieste". Il messaggio di Giuseppe Conte a Mario Draghi arriva in diretta Facebook. Dopo un primo, lungo giro di incontri fra grillini e poco prima di iniziare l'assemblea congiunta M5S ieri sera, il leader pentastellato detta le condizioni del Movimento per rimanere al governo in un breve discorso affidato ai social: si chiede "rispetto per i nostri principi", ma soprattutto si pretendono "risposte chiare" rispetto a "qualche generica apertura" sui 9 punti presentati al premier altrimenti, avverte Conte, "noi non possiamo starci".

Ora la palla passa al presidente del Consiglio: "Spetterà a Draghi valutare se ci sono le condizioni per garantire al Movimento 5 stelle di poter svolgere la sua azione politica in un contesto di una maggioranza poco coesa", sottolinea il leader Cinquestelle, che avverte: "Senza risposte chiare e senza la garanzia sulle condizioni di rispetto, il M5S non potrà condividere una responsabilità diretta di governo".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!