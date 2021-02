Crisi di Governo

Crisi di Governo, Renzi chiude al Conte-ter: ''Ci affidiamo alla saggezza di Mattarella''

Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo e poi è arrivata la rottura inspiegabile.

Pubblicata il: 02/02/2021

"È finita. Renzi ha chiuso al Conte-ter", lo dicono qualificate fonti di governo all'Adnkronos, mentre si attende che il presidente della Camera Roberto Fico salga al Colle per riferire al Capo dello Stato l'esito delle consultazioni.

"Renzi aveva fatto richieste sugli assetti di governo e poi è arrivata la rottura inspiegabile". Così fonti Pd che sottolineano come, "nonostante la disponibilità della maggioranza ad accogliere Iv nel governo, Renzi ha deciso di rompere. Iv non può pretendere di scegliere i ministri degli altri partiti". Una rottura, si rimarca, "non con Conte ma con gli alleati".

"Crimi ha detto che non intendono cedere su nessuno a cominciare da Bonafede e Azzolina. Domenico Arcuri e Mimmo Parisi non si toccano. Possono sostituire la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento è in ballo Fraccaro con Orlando". Così Matteo Renzi in chat con i parlamentari di Italia Viva illustra il quadro nella maggioranza alle prese con la crisi di governo.

"Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei Niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato", scrive poi Renzi su Twitter.

Fonte: Adnkronos

