Crisi di governo, Renzi: ''Già pronto esecutivo Conte-Mastella''

''Hanno trovato i numeri per un nuovo governo: dopo Conte-Salvini e Conte-Zingaretti è pronto il Conte-Mastella', così Matteo Renzi.

"Hanno trovato i numeri per un nuovo governo: dopo Conte-Salvini e Conte-Zingaretti è pronto il Conte-Mastella". Così Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3, al termine di una giornata convulsa. Da Palazzo Chigi è infatti trapelato che se il leader di Iv si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il premier Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Italia Viva. "Evidentemente Conte ha trovato i 'Responsabili'. Vorrà dire che sarò all'opposizione" la reazione di Renzi.

Italia Viva comunque domani voterà le comunicazioni di Speranza sulle misure per il coronavirus: "Oggi l'ho sentito e gli ho detto che noi siamo responsabili anche se andiamo all'opposizione. Daremo una mano anche sullo scostamento perché a noi sta a cuore l'Italia".

Come finisce? "O un governo Conte-Mastella o un altro governo". Con pezzi dell'opposizione? "No, quello è il Conte-Mastella che parla con Forza Italia... - conclude il leader di Iv - In queste ultime settimane invece di rispondere a noi, Conte ha cercato i senatori mancanti. Io credo che domani annuncerà di avere parlamentari a sostegno e nasce il Conte-Mastella. Noi aspettiamo il Cdm, domani mattina decidiamo e domani pomeriggio lo diremo".

