Crisi di Governo

Crisi di Governo, Salvini: ''Fico? Altri giorni persi. Vogliamo votare''

''Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano'', così il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2021 - 00:08:44 Letto 382 volte

"Fico? Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l'Italia che lavora non ne può più. #vogliamovotare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter. E' il primo a commentare la scelta del capo dello stato di dare un mandato esplorativo al presidente della Camera per verificare la possibilità di un nuovo governo a partire dall'attuale maggioranza.

Fonte: Ansa

