Crisi di Governo, Salvini: ''Non troveranno accordo, facciamo votare gli italiani''

''Se si mettono d’accordo sarebbe incredibile aver litigato per un mese e poi far finta di niente con Renzi che torna indietro e si abbraccia con Conte'', ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Mi aspetto che finisca la crisi, il Parlamento è fermo da settimane. Perché penso che non troveranno un accordo e dovranno restituire la parola agli italiani? Vi faccio un esempio concreto: c’è nel governo chi ha approvato quota 100 insieme a noi e il Pd vuole cancellarla. Sulla scuola, ogni giorno ricevo mail di insegnanti presidi genitori che si lamentano.” Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Buongiorno Lombardia’ su Telelombardia. "C'è la Azzolina - ha proseguito Salvini - che i 5stelle difendono ma che non mi sembra assolutamente in grado di garantire una scuola sicura agli studenti. I banchi a rotelle sono costati 461 milioni, con quei soldi quante aule si sarebbero potute mettere a posto? Spero finisca il teatrino dei senatori e che la parola torni ai cittadini, perché non si può andare avanti così”.

Per il leader della Lega, "il casino del governo a Roma lo stanno facendo tutto loro. Noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, se la cantano e se la suonano. Noi assistiamo e speriamo che finiscano in fretta. Spero già che questa settimana si chiuda questa manfrina del governo. Se si mettono d’accordo sarebbe incredibile aver litigato per un mese e poi far finta di niente con Renzi che torna indietro e si abbraccia con Conte". "Non mi stupisco di nulla - ha aggiunto Salvini - perché molti parlamentari piuttosto che lasciare la poltrona voterebbero anche il governo degli alieni, però spero prevalga la dignità e la coerenza e che scelgano gli italiani. Poi se sono contenti di Conte, Renzi, Di Maio, gli italiani li sceglieranno però almeno abbiamo un governo votato dagli italiani. Se invece vorranno il cambiamento, lo sceglieranno".

Salvini ha poi ribadito che "noi come Lega e centrodestra siamo compatti, stiamo facendo proposte. Abbiamo detto a Mattarella, 'comunque vada noi votiamo in Parlamento quello che porta il governo: il rimborso per bar e ristoranti, la rottamazione delle cartelle elettorali, le vaccinazioni' ma penso che sia difficile andare al governo con quel Pd che ha cancellato il decreto sicurezza, che vuole cancellare Quota 100. Come faccio a stare insieme a chi ha una visione del mondo totalmente diversa dalla mia?".

