Crisi di Governo, Zingaretti: ''Indebolita la credibilità dell'Italia''

''Il Pd è impegnato a fare di tutto per difendere gli interessi dell'Italia che in questa situazione sono più vulnerabili'', ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

17/01/2021

"Lo sconcerto che nel mondo intero nei governi, nelle persone, ha provocato la notizia della crisi affonda qui le radici, nel ritorno, il giorno dopo l'approvazione del recovery, di un'Italia che rischia di aprire una fase incomprensibile". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel suo intervento alla direzione del partito.

"Il Pd è stata la forza che di più ha lavorato per superare i problemi politici, gli steccati di questa maggioranza, per costruire alleanze nuove e competitive, ne siamo orgogliosi, abbiamo ricominciato a vincere in Comuni incredibili anche nel profondo nord. Chi rompe e chi isola invece fa vincere la destra", ha aggiunto Zingaretti in direzione.

La crisi "ha indebolito la credibilità dell'iIalia, ha allontanato politica dai cittadini. Il Pd è impegnato a fare di tutto per difendere gli interessi dell'Italia che in questa situazione sono più vulnerabili".

"Questo governo - ha detto ancora Zingaretti - è un governo parlamentare, non figlio di un diretto mandato elettorale ed è il parlamento che deve sancire o meno la fiducia".

Fonte: Ansa

