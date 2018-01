crocetta

Crocetta attacca Renzi: ''╚ un politico medievale'' *VIDEO*

''Hanno fatto una epurazione con un controllo totalitario del partito...''

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 30/01/2018 - 13:44:27 Letto 385 volte

"Hanno fatto una epurazione con un controllo totalitario del partito, faranno fuori anche Fausto Raciti statene certi: una porcata mettere il segretario dietro la signora delle banche Maria Elena Boschi. Qui non siamo alla rottamazione ma alla presa del potere: non è un problema mio di Beppe Lumia, di Antonello Cracolici o di Giuseppe Lupo, ma della democrazia interna. Renzi è il primo uomo politico medievale d'Italia".

Così l'ex governatore della Sicilia Rosario Crocetta, che in conferenza stampa a Palermo attacca il segretario del Pd sulle candidature in Sicilia. "Prima si candidavano i nipoti delle vittime di mafia adesso altri nipoti ma qui c'è un problema di igiene politica - l'affondo di Crocetta - e di scelte culturali". E aggiunge: "Ci hanno messo alla porta per far spazio al blocco di potere italiano e siciliano dando una immagine inquietante della Sicilia dove c'è un blocco di potere affaristico, mafioso e massone".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!